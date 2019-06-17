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Вела трансляцию в Instagram: появились новые детали исчезновения девочки на Одесщине

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Правоохранители допросили родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в поселке Ивановка Одесской области 13 июня, и узнали новые детали.

На девочке в тот день, когда она пошла на танцевальный кружок и пропала, была белая футболка с принтом в виде розового и белого фламинго, пишет "Взгляд из Одессы".

Также стало известно, что в пути Даша вела прямую трансляцию в соцсети Instagram, но неожиданно онлайн был прерван и с тех пор телефон не доступен.

Дарья Лукьяненко

Дарья Лукьяненко

Как сообщили "Думской" волонтеры из группы "Лучшие люди Одессы", во время поисков тщательно проверили все прилегающие села, заброшенные дома.

"Телефон ребенка отключился спустя 9 минут после того, как она вышла из дома. Выяснилось, что девочка вела прямой эфир в Instagram до того, как ее кто-то окликнул. Сейчас полиция пытается получить это видео, которое исчезает спустя сутки", — рассказал руководитель волонтерской группы Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к поиску подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция, хоть и задействовала огромные силы, ход поисков не комментирует.

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Место
УкраинаОдесса
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