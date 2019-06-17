Вела трансляцию в Instagram: появились новые детали исчезновения девочки на Одесщине

Правоохранители допросили родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в поселке Ивановка Одесской области 13 июня, и узнали новые детали.

На девочке в тот день, когда она пошла на танцевальный кружок и пропала, была белая футболка с принтом в виде розового и белого фламинго, пишет "Взгляд из Одессы".

Также стало известно, что в пути Даша вела прямую трансляцию в соцсети Instagram, но неожиданно онлайн был прерван и с тех пор телефон не доступен.

Дарья Лукьяненко

Как сообщили "Думской" волонтеры из группы "Лучшие люди Одессы", во время поисков тщательно проверили все прилегающие села, заброшенные дома.

"Телефон ребенка отключился спустя 9 минут после того, как она вышла из дома. Выяснилось, что девочка вела прямой эфир в Instagram до того, как ее кто-то окликнул. Сейчас полиция пытается получить это видео, которое исчезает спустя сутки", — рассказал руководитель волонтерской группы Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к поиску подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Приметы Даши: на вид девочке 11-13 лет, ростом около 140 сантиметров, худощавая, русые волосы, карие глаза. Одета в белую футболку с рисунком розового фламинго, светло-розовые шорты, черные босоножки, при себе имела сумочку с разноцветными блестками. Полиция, хоть и задействовала огромные силы, ход поисков не комментирует.

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