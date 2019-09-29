"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

На оккупированном Донбассе зарос папоротником опустевший стадион "Шахтер", который находится в Донецке.

Соответствующее фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Виталий Барабаненко. "Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал он в подписи к снимку.

"Мертвечиной веет от России", "Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес", – ответили в комментариях.

Иллюстрация. Оккупированный Донецк ОстроВ

В то же время, один из комментаторов добавил, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.

"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напомнил пользователь под ником Smart Trump.

twitter.com/baraban088

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Донецк. Стадион "Шахтёр". Лучшая реклама "русского мира"... pic.twitter.com/V9gqnyhWl0 — Віталій Барабаненко (@baraban088) September 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся