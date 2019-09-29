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29 сентября • обновлено в 17:03
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"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

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На оккупированном Донбассе зарос папоротником опустевший стадион "Шахтер", который находится в Донецке.

Соответствующее фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Виталий Барабаненко. "Донецк. Стадион "Шахтер". Лучшая реклама "русского мира", – написал он в подписи к снимку.

"Мертвечиной веет от России", "Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес", – ответили в комментариях.

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Иллюстрация. Оккупированный Донецк

Иллюстрация. Оккупированный Донецк

ОстроВ

В то же время, один из комментаторов добавил, что стадион "Шахтер" и до войны был закрыт.

"Ну тут нужно уточнить, что он до начала войны не использовался несколько лет и готовился к сносу или капитальной реконструкции", – напомнил пользователь под ником Smart Trump.

"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

twitter.com/baraban088

"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

Скриншот

"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

Скриншот

"Веет мертвечиной": появились печальные фото с оккупированного Донецка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Теги
фотографии Донбасс Новости Донбасса ДНР Новости ДНР
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