"Ведьмы!" В сети показали, чего боятся террористы "Л/ДНР"

Руководство террористов "Л/ДНР" на Донбассе "пугает" боевиков спецподразделениями Службы безопасности Украины, снайпершами из "Правого сектора" – так называемыми "Ведьмами", наркотиками и корью. Именно такие плакаты развешаны в частях.

Фотографии с "Полковой газетой войсковой части" разметила на своей странице киевская журналистка из Донецка Валентина Быкова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На плакатах изображено спецподразделение СБУ "Альфа" и так называемое специальное подразделение женщин-снайперов "Ведьмы" из "Правого сектора" с подписями "Воин! Будь бдителен!", а также сообщается об угрозе наркотиков и кори.

Газета Facebook Валентины Быковой

"Наглядная агитация в ОРДО. Главные угрозы: правосековские снайперши, киевская "Альфа" и наркотики", – написала Быкова.

Газета Facebook Валентины Быковой

Как сообщал OBOZREVATEL, новое украинское вооружение пугает террористов "Л/ДНР" –данная информация подтверждается радиоперехватом разговоров членов незаконных вооруженных формирований о техническом оснащении ВСУ.

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