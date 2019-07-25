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"Ведьмы!" В сети показали, чего боятся террористы "Л/ДНР"

1.7т Читать материал на украинском

Руководство террористов "Л/ДНР" на Донбассе "пугает" боевиков спецподразделениями Службы безопасности Украины, снайпершами из "Правого сектора" – так называемыми "Ведьмами", наркотиками и корью. Именно такие плакаты развешаны в частях.

Фотографии с "Полковой газетой войсковой части" разметила на своей странице киевская журналистка из Донецка Валентина Быкова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На плакатах изображено спецподразделение СБУ "Альфа" и так называемое специальное подразделение женщин-снайперов "Ведьмы" из "Правого сектора" с подписями "Воин! Будь бдителен!", а также сообщается об угрозе наркотиков и кори.

Газета

Газета

Facebook Валентины Быковой

"Наглядная агитация в ОРДО. Главные угрозы: правосековские снайперши, киевская "Альфа" и наркотики", – написала Быкова.

Новости
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Газета

Газета

Facebook Валентины Быковой

Как сообщал OBOZREVATEL, новое украинское вооружение пугает террористов "Л/ДНР" –данная информация подтверждается радиоперехватом разговоров членов незаконных вооруженных формирований о техническом оснащении ВСУ.

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Место
Украина
Теги
ДНР Донбасс Правый сектор
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Вот оно что ...Значит, "негры на Абрамсах", "наёмные убийцы из ИГИЛа" и "диверсанты с химическим оружием" их уже не пугают ? Нужны ведьмы ? Правильно, больше треша, больше АДА))) Обдроченец должен быть туповат и запуган )))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А что тут неправда? Про снайперш не знаю, а корью Украина уже весь мир наградила, по крайней мере Европу. И что в рядах ВСУ каждый второй наркоман и алкаш тоже не секрет.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Михайлов Виталий, Клоака у Вас еще похлеще есть,свое комментируй.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Mihailova Kristina, І звідки ж ти така взялася,всезнайка,мабудь з запоребрику вилупилась.
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