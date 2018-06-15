Склоняем головы: названы имена погибших воинов ВСУ на Донбассе

В результате боестолкновений с террористами на Донбассе за сутки погибли украинские военные Сергей Жук и Андрей Виговский.
"Драбовский районный совет, депутатский корпус глубоко скорбят в связи с трагической гибелью защитника Украины, участника боевых действий в зоне проведения АТО, жителя с. Демки - Сергея Иосифовича Жука. Наш мужественный земляк погиб ночью 14 июня 2018 во время вражеского обстрела украинских позиций в районе шахты Бутовка вблизи г.Донецк", – сообщила пресс-служба райсовета.
Сергей Жук
Пресс-служба Драбовского райсовета
В ведомстве выразили соболезнования убитой горем семье героя, его близким и друзьям.
О смерти второго погибшего Андрее Виговском с позывным "Злой" сообщил блогер Ukr_Che в Twitter.
"Погибший за сегодня под Крымским. Андрей Виговский с позывным "Злой", – сказано в сообщении.
Андрей Виговский
Ukr_Che / Twitter
Блогер также уточнил, что Сергей Жук служил в 92 бригаде.
Пользователи сети выразили соболезнования семьям погибших украинских защитников.
"Склоняю голову, Сынок", "Вечная память", "Покойся побратим, а семье искренние соболезнования".
1-й погибший за вчера— Ukr_Che (@Ukr_Che) 15 червня 2018 р.
Жук Сергей Иосифович, 92 бригада
с. Демки Драбівського району Черкасской области pic.twitter.com/E16eb4Rj3S
Погибший за сегодня под Крымским— Ukr_Che (@Ukr_Che) 15 червня 2018 р.
Андрей Виговский с позывным "Злой" pic.twitter.com/q7hlZUr9hH
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки украинские военные уничтожили 12 оккупантов, однако в ходе столкновений потеряли двоих бойцов.
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