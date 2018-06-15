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Склоняем головы: названы имена погибших воинов ВСУ на Донбассе

1.8тЧитать новость на украинском

В результате боестолкновений с террористами на Донбассе за сутки погибли украинские военные Сергей Жук и Андрей Виговский.

"Драбовский районный совет, депутатский корпус глубоко скорбят в связи с трагической гибелью защитника Украины, участника боевых действий в зоне проведения АТО, жителя с. Демки - Сергея Иосифовича Жука. Наш мужественный земляк погиб ночью 14 июня 2018 во время вражеского обстрела украинских позиций в районе шахты Бутовка вблизи г.Донецк", – сообщила пресс-служба райсовета.

Сергей Жук

Пресс-служба Драбовского райсовета

В ведомстве выразили соболезнования убитой горем семье героя, его близким и друзьям.

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О смерти второго погибшего Андрее Виговском с позывным "Злой" сообщил блогер Ukr_Che в Twitter.

"Погибший за сегодня под Крымским. Андрей Виговский с позывным "Злой", – сказано в сообщении.

Андрей Виговский

Ukr_Che / Twitter

Блогер также уточнил, что Сергей Жук служил в 92 бригаде.

Пользователи сети выразили соболезнования семьям погибших украинских защитников.

"Склоняю голову, Сынок", "Вечная память", "Покойся побратим, а семье искренние соболезнования".

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки украинские военные уничтожили 12 оккупантов, однако в ходе столкновений потеряли двоих бойцов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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