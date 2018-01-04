"Вдоль всей линии разграничения": штаб АТО сообщил хорошие новости с Донбасса

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 15:30 среды, 3 января, не было зафиксировано ни одного обстрела вдоль всей линии разграничения сторон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 15:30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сводке.

При этом в первой половине дня российско-террористические войска пять раз нарушали перемирие на донецком направлении.

"Из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкино. Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора и огонь в ответ не открывали", - отметили военные.

Кроме того, в течение 3 января террористы активизировали воздушную разведку.

"Беспилотные летательные аппараты противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье", - сообщили в штабе.

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - резюмировали в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", 2 января двое украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения АТО на Донбассе.