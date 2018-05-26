"Вдохнула - и поела!" Экс-министр пожаловалась на голод в Украине и получила ответ

Бывший министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш утверждает, что в Украине штучно создали голод.

В подтверждение своих слов она передала в Facebook якобы разговор двох пожилых украинок, у которых нет денег на еду.

" - Дорогие булочки.

Я воздух сдобы вдыхаю, и кажется что поела, - грустно улыбнулась вторая женщина. Приятельница очень понимающе кивнула и они сменили тему", - так звучит отрывок из рассказа Лукаш.

В сети тут же гневно отреагировали на данные утверждения.

"Вы уверены, что сдобу нюхала именно пожилая женщина? Может у вашего однопартийца все совсем плохо..." - пошутил журналист Денис Бигус.

А политолог Алексей Голобуцкий допустил, что Лукаш "дали задание в России".

"Хотя тут они не продумали момент: опять все тот же затык нестыковки менталитетов. Это русский занюхал - и доволен, вроде как и закусил. Нормальное поведение украинской женщины - за те же деньги купить муки, дрожжей и напечь пару мисок пирожков. А не обнюхивать магазинную "сдобу", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что на оккупированной территории Украины - Донбассе, существует нехватка еды.