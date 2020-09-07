Вблизи Мелитополя произошел дерзкий вооруженный налет на магазин. Видео

В селе Семеновка под Мелитополем Запорожской области 6 сентября трое мужчин с оружием ворвались в магазин и, угрожая им владельцу, ограбили.

Позже хозяин устроил погоню за преступниками, но догнать не смог. Об этом сообщает РИА Мелитополь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вооруженное ограбление в селе произошло примерно в 17:00. Нападавшие угрожали владельцу магазина пистолетом и пытались избить, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле с шашками такси.

Нападавшие угрожали владельцу магазина оружием

Владелец поехал за ними вслед, требуя остановиться, но тщетно. С авто он снимал грабителей на камеру.

Владелец магазина пытался догнать грабителей. Скриншот с видео

Так, на кадрах видно, что мужчина, который сидел на пассажирском сидении "такси", держит в руках пистолет или же его муляж.

Преступники скрылись на машине с шашками такси

Преступники смогли скрыться. Пострадавший владелец магазина сообщил о происшествии в полицию, официальных комментариев от правоохранителей пока не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киеве 11 июня произошло разбойное нападение, во время которого трое преступников отобрали у жертвы крупную сумму денег.