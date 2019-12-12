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12 декабря • обновлено в 23:35
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Янина Соколова
Янина Соколова
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Вбивство Шеремети: влада дискредитує добровольців і волонтерів?

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Це дивний збіг...

Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла Шеремети.

Винні мають бути покарані, хто б це не був.

Отже.

1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти (читай добровольці з правих рухів) "сильніші" за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.

2. Сьогодні пан Ноздрачов.

Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові реінтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.

3. Всі резонансні вбивства, які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є... добровольці АТО.

Війна як і мирне життя має різних людей.

Новости
Нам показали черговий серіал, тепер про вбивство Шеремети

Серед них є герої і є покидьки.

Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Тому ними легко маніпулювати.

І всі вони вміють вбивати.

Ворог навчив.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Але... я не вірю у співпадіння.

Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.

Чому?

Бо... це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною...

Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім‘я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.

P.S. Повторюся, вбивці Павла Шеремета мають сидіти у тюрьмі. Ким би вони не були.

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Убийство Павла Шеремета Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Павел Шеремет
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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Тарас Бор
Тарас Бор
А зачем власти дискредитировать, например,ту же Маруську Зверобой.Там то и дискредитировать, собственно,некуй.Стоит только глянуть на её "видеобращения" и "пресс-конференции".
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"У цій версії є кілька підверсій, як сказав начальник слідства. Наприклад, Шеремет писав книгу разом із Нємцовим (опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви - ІФ), Шеремет видавав кілька матеріалів, які викривали відповідний нинішній режим у сусідній державі. Тому це теж може бути версією, і це теж розглядається", - сказав Аваков на брифінгу
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Так етаж ПутЕн фсе! Полюбовичу!
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