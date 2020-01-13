Важные люди: "Джокер" слил переписку с министром Колядой по убийству Шеремета

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда якобы поддерживает подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в Telegram-канале "Джокера", который общался с министром от имени общественной активистки Оксаны Корчинской.

"Дело убийства Шеремета. Поговорил от имени Корчинской с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой. Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста", – говорится в сообщении.

В опубликованной переписке якобы Коляда отвечает, что подозреваемые в убийстве Шеремета для нее важные люди, ради которых пошла в правительство. Также она добавила, что у нее есть стратегия для помощи подозреваемым.

Кроме того, якобы Коляда сообщила, что насчет уголовного дела у нее запланирована встреча с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Однако глава МВД Арсен Аваков с ней "на контакт не идет".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Аваков заявил, что подозреваемым в убийстве Шеремета могли "сливать" информацию о ходе расследования.

Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

СБУ опровергла заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что полиция не получила видеозаписи с четырех камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

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