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13 января • обновлено в 14:40
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Важные люди: "Джокер" слил переписку с министром Колядой по убийству Шеремета

2.8т
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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда якобы поддерживает подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в Telegram-канале "Джокера", который общался с министром от имени общественной активистки Оксаны Корчинской.

"Дело убийства Шеремета. Поговорил от имени Корчинской с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой. Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста", – говорится в сообщении.

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В опубликованной переписке якобы Коляда отвечает, что подозреваемые в убийстве Шеремета для нее важные люди, ради которых пошла в правительство. Также она добавила, что у нее есть стратегия для помощи подозреваемым.

Кроме того, якобы Коляда сообщила, что насчет уголовного дела у нее запланирована встреча с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Однако глава МВД Арсен Аваков с ней "на контакт не идет".

Важные люди: "Джокер" слил переписку с министром Колядой по убийству Шеремета

Скриншот

Важные люди: "Джокер" слил переписку с министром Колядой по убийству Шеремета

Скриншот

Важные люди: "Джокер" слил переписку с министром Колядой по убийству Шеремета

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Аваков заявил, что подозреваемым в убийстве Шеремета могли "сливать" информацию о ходе расследования.

  • Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

  • СБУ опровергла заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что полиция не получила видеозаписи с четырех камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Оксана Корчинская Павел Шеремет Александр Аваков Джокер Оксана Коляда Руслан Рябошапка
Место
Украина
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филя филя
филя филя
если убийца атошник, то он не такой уж и убийца. стресс от бомбёжек, обстрелов и смертей вокруг. понять и простить
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