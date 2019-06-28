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"Вату бомбит!" В Донецке под носом у оккупантов подняли флаг Украины

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В пятницу, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг.

Снимком, опубликованным в запрещенной в Украине российской социальной сети, поделился блогер Денис Казанский в Twitter.

"Вот это сейчас висит на пересечении Артема и Богдана", – подписано фото.

"Вату бомбит!" В Донецке под носом у оккупантов подняли флаг Украины
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"Неизвестные патриоты поздравили Донецк с Днем Конституции. Украинский флаг вывесили на заброшенном здании гостиницы в центре. Состояние гостиницы тоже неплохо характеризует положение дел в ОРДЛО. Раньше хоть баннером закрывали, теперь висят какие-то адские лохмотья, как на Гаити", – написал Казанский.

В сети комментируют снимок, отмечая, что "вату бомбит" при виде флага Украины.

"Вату бомбит!" В Донецке под носом у оккупантов подняли флаг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка мира из России опозорилась с флагом России.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости Донбасса
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель...милый...тряпка еще висит?????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Удивительная трусость партиотов....А взять и походить по центральным улицам Донецка с флагом и петь громко громко гимн Окраины....слабо???Ваш удел бзднуть за столом и возгордиться собой))) Ночью ...озираясь...трясущимися руками мелком написать в подворотне...Путин....х....ло...и сфоткать и возгордиться подвигом...потом быстро затереть...вдруг ...кто то узырил...животные
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Мир Миру
Мир Миру
І що символізує прапор на зруйнованій будівлі? Нема чому радіти.
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