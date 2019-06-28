В пятницу, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг.

Снимком, опубликованным в запрещенной в Украине российской социальной сети, поделился блогер Денис Казанский в Twitter.

"Вот это сейчас висит на пересечении Артема и Богдана", – подписано фото.

"Неизвестные патриоты поздравили Донецк с Днем Конституции. Украинский флаг вывесили на заброшенном здании гостиницы в центре. Состояние гостиницы тоже неплохо характеризует положение дел в ОРДЛО. Раньше хоть баннером закрывали, теперь висят какие-то адские лохмотья, как на Гаити", – написал Казанский.

В сети комментируют снимок, отмечая, что "вату бомбит" при виде флага Украины.

Неизвестные патриоты поздравили Донецк с Днём Конституции. Украинский флаг вывесили на заброшенном здании гостиницы в центре. Состояние гостиницы тоже неплохо характеризует положение дел в ОРДЛО. Раньше хоть баннером закрывали, теперь висят какие-то адские лохмотья, как на Гаити pic.twitter.com/FmBZGjBitJ — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка мира из России опозорилась с флагом России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!