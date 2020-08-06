Убийство журналиста Сергиенко: участнику группировки, пытавшей активиста Майдана, сообщили о подозрении
Участнику преступной организации, причастному к убийству в Черкасской области Героя Небесной сотни, журналиста Василия Сергиенко в апреле 2014 года, сообщили о подозрении.
Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте. По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста.
"На скамье подсудимых в производстве по данному факту в настоящее время – шесть человек, двое находятся в розыске", – сказано в сообщении.
Подозреваемому вменяют участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.
Как писал OBOZREVATEL:
4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский неизвестные похитили журналиста Сергиенко, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве одного из сел Корсунь-Шевченковского района.
На теле Сергиенко, когда его нашли, были многочисленные следы от пыток.
Сергиенко был на Черкасщине одним из лидеров местной самообороны Майдана.
В организации похищения, пытках и убийстве подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.