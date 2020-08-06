Убийство журналиста Сергиенко: участнику группировки, пытавшей активиста Майдана, сообщили о подозрении

Участнику преступной организации, причастному к убийству в Черкасской области Героя Небесной сотни, журналиста Василия Сергиенко в апреле 2014 года, сообщили о подозрении.

Об этом 6 августа проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте. По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста.

"На скамье подсудимых в производстве по данному факту в настоящее время – шесть человек, двое находятся в розыске", – сказано в сообщении.

Подозреваемому вменяют участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

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