Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Вставляют в уретру проволоку от шампанского": экс-пленник "ДНР" признался в адских пытках

11.8т
Читать материал на украинском

Освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин рассказал об адских пытках, которые ему пришлось пережить на допросах у террористов.

Подробностями бывший "чиновник ДНР", который, по его словам, имел план по разрушению псевдореспублики изнутри, поделился в интервью "Апострофу".

Савин рассказал, что хотя из него два месяца выбивали нужные признания, он никого не сдал.

Новости
''Жестко избивали и пытали током'': освобожденный из плена ''Л/ДНР'' военный дал интервью OBOZREVATEL

Василий Савин рассказал о пытках в плену "ДНР"

Василий Савин рассказал о пытках в плену "ДНР"

Главком

"Хватали моих друзей просто за то, что они меня знают мою бывшую жену, сына, проводили обыски, изымали оборудование. Но я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", – рассказал бывший пленник.

"Учитывая, что я толстый, мне 16 суток ничего не давали есть. Но семь суток в абсолютной темноте это не для слабонервных. Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется", – продолжил он.

По словам Савина, пытают пленных "сотрудники МГБ ДНР", но на ключевых постах у них – офицеры ФСБ России. "Там у них свои кабинеты, портреты Путина, Сталина. И они с величайшим презрением относятся к донецким сотрудникам "МГБ", – добавил бывший пленник.

Как сообщал OBOZREVATEL, будучи в плену, Савин передал письмо президенту Владимиру Зеленскому. В обращении он назвал главу государства "батьком" и "нашим президентом" и отметил, что готов идти за ним "в самое пекло". Он выразил желание "освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов".

При освобождении Савин эмоционально обратился к Зеленскому и Путину.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
22
Комментарии
49
33
Смешно
9
Интересно
32
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
Во сказочник! Возились бы с этим"относительно известным человеком" так долго.Особо позабавило о портретах Путина и Сталина.Еще бы Гитлера приплел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
сибирский ватник, а что путе сраку они с тобой не лижут и за щекой не держат ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Фантазии такие же убогие, как и сами xаxлы.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
семенов Александр
семенов Александр
Какую же военную тайну пытались выведать злые агрэссоры??!!!! У Мальчиша-плохиша?. Его пытали , но он не сдался, не рассказал о том что вся тэхника укроармиии заржавела и все воины света бухают и долбятся,, Нет агрэссивному агрэссору не узнать этой "тайны" вовек!!! Потрэ буймо допомогы !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3
Мелешко Сергей
Мелешко Сергей
семенов Александр, пишешь коменты и сам на них отвечаешь.Тебя тоже пытали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
семенов Александр
семенов Александр
Аггэссии нэ проявляймо!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги