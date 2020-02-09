"Вставляют в уретру проволоку от шампанского": экс-пленник "ДНР" признался в адских пытках

Освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин рассказал об адских пытках, которые ему пришлось пережить на допросах у террористов.

Подробностями бывший "чиновник ДНР", который, по его словам, имел план по разрушению псевдореспублики изнутри, поделился в интервью "Апострофу".

Савин рассказал, что хотя из него два месяца выбивали нужные признания, он никого не сдал.

Василий Савин рассказал о пытках в плену "ДНР" Главком

"Хватали моих друзей – просто за то, что они меня знают – мою бывшую жену, сына, проводили обыски, изымали оборудование. Но я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают – алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается", – рассказал бывший пленник.

"Учитывая, что я толстый, мне 16 суток ничего не давали есть. Но семь суток в абсолютной темноте – это не для слабонервных. Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется", – продолжил он.

По словам Савина, пытают пленных "сотрудники МГБ ДНР", но на ключевых постах у них – офицеры ФСБ России. "Там у них свои кабинеты, портреты Путина, Сталина. И они с величайшим презрением относятся к донецким сотрудникам "МГБ", – добавил бывший пленник.

Как сообщал OBOZREVATEL, будучи в плену, Савин передал письмо президенту Владимиру Зеленскому. В обращении он назвал главу государства "батьком" и "нашим президентом" и отметил, что готов идти за ним "в самое пекло". Он выразил желание "освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов".

При освобождении Савин эмоционально обратился к Зеленскому и Путину.

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