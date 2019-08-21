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"Вас с пристрастием допрашивать?" Антикоррупционный прокурор угодила в скандал с судьей ОАСК

1.5т Читать материал на украинском

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил прокурора по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую, которую заподозрили в коррупционных связях с судьей ОАСК Евгением Абловым.

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Отмечается, что Холодницкий также подал жалобу на Яровую в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обвинив ее в нарушении статей 2, 6, 36,65, 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ольга Яровая угодила в скандал с судьей Абловым

Ольга Яровая угодила в скандал с судьей Абловым

Facebook Юрия Бутусова

По данным Бутусова, это произошло после того, как в распоряжение главы САП попали записи СБУ Черниговской области, на которых фигурирует его подчиненная Яровая и судья Окружного административного суда Киева Аблов.

Жалоба Холодницкого на Яровую

Жалоба Холодницкого на Яровую

Facebook Юрия Бутусова

Глава САП отстранил Яровую

Глава САП отстранил Яровую

Facebook Юрия Бутусова

Стало известно, что у прокурора регулярно происходили "непроцессуальные контакты" с судьей в его кабинете.

Так, 21 марта в 14:22 она пришла к Аблову и предупредила его о предстоящем обыске НАБУ.

"Аблов сказал, что не хочет идти на допрос. И тогда антикоррупционный прокурор Яровая предложила коррупционным путем "отмазать" Аблова от допроса – вызвать к себе", – поделился Бутусов.

Далее прокурор, предварительно согласовав удобную дату, официально вызвала судью повесткой на допрос. "Вас с пристрастием допрашивать или как?" – прозвучало на записи.

Записи разговоров Яровой и Аблова

Записи разговоров Яровой и Аблова

Facebook Юрия Бутусова

Записи разговоров Яровой и Аблова

Записи разговоров Яровой и Аблова

Facebook Юрия Бутусова

Записи разговоров Яровой и Аблова

Записи разговоров Яровой и Аблова

Facebook Юрия Бутусова

Ольга Яровая – руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+", начальник 5-го отдела САП. В том случае, если КДКП сочтет жалобу Холодницкого обоснованной, ей светит уголовная ответственность.

Яровая угодила в скандал с Абловым

Яровая угодила в скандал с Абловым

Как писал OBOZREVATEL:

  • 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в здании ОАСК обыски в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

  • В ходе следственных действий задокументировали признаки преступлений, которые составляют угрозы национальной безопасности, в том числе, влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

  • Как выяснилось, Вовк организовал целую схему, чтобы избежать профоценивания в ВККС.

  • 30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Назар Холодницкий Юрий Бутусов
Место
Украина
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