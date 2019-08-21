"Вас с пристрастием допрашивать?" Антикоррупционный прокурор угодила в скандал с судьей ОАСК

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил прокурора по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую, которую заподозрили в коррупционных связях с судьей ОАСК Евгением Абловым.
Об этом сообщил в Facebook украинский журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Отмечается, что Холодницкий также подал жалобу на Яровую в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обвинив ее в нарушении статей 2, 6, 36,65, 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ольга Яровая угодила в скандал с судьей Абловым
Facebook Юрия Бутусова
По данным Бутусова, это произошло после того, как в распоряжение главы САП попали записи СБУ Черниговской области, на которых фигурирует его подчиненная Яровая и судья Окружного административного суда Киева Аблов.
Жалоба Холодницкого на Яровую
Facebook Юрия Бутусова
Глава САП отстранил Яровую
Facebook Юрия Бутусова
Стало известно, что у прокурора регулярно происходили "непроцессуальные контакты" с судьей в его кабинете.
Так, 21 марта в 14:22 она пришла к Аблову и предупредила его о предстоящем обыске НАБУ.
"Аблов сказал, что не хочет идти на допрос. И тогда антикоррупционный прокурор Яровая предложила коррупционным путем "отмазать" Аблова от допроса – вызвать к себе", – поделился Бутусов.
Далее прокурор, предварительно согласовав удобную дату, официально вызвала судью повесткой на допрос. "Вас с пристрастием допрашивать или как?" – прозвучало на записи.
Записи разговоров Яровой и Аблова
Facebook Юрия Бутусова
Записи разговоров Яровой и Аблова
Facebook Юрия Бутусова
Записи разговоров Яровой и Аблова
Facebook Юрия Бутусова
Ольга Яровая – руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+", начальник 5-го отдела САП. В том случае, если КДКП сочтет жалобу Холодницкого обоснованной, ей светит уголовная ответственность.
Яровая угодила в скандал с Абловым
Как писал OBOZREVATEL:
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