"Вас с пристрастием допрашивать?" Антикоррупционный прокурор угодила в скандал с судьей ОАСК

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил прокурора по делу "Роттердам+" Ольгу Яровую, которую заподозрили в коррупционных связях с судьей ОАСК Евгением Абловым.

Об этом сообщил в Facebook украинский журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Отмечается, что Холодницкий также подал жалобу на Яровую в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обвинив ее в нарушении статей 2, 6, 36,65, 133, 135 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ольга Яровая угодила в скандал с судьей Абловым Facebook Юрия Бутусова

По данным Бутусова, это произошло после того, как в распоряжение главы САП попали записи СБУ Черниговской области, на которых фигурирует его подчиненная Яровая и судья Окружного административного суда Киева Аблов.

Жалоба Холодницкого на Яровую Facebook Юрия Бутусова

Глава САП отстранил Яровую Facebook Юрия Бутусова

Стало известно, что у прокурора регулярно происходили "непроцессуальные контакты" с судьей в его кабинете.

Так, 21 марта в 14:22 она пришла к Аблову и предупредила его о предстоящем обыске НАБУ.

"Аблов сказал, что не хочет идти на допрос. И тогда антикоррупционный прокурор Яровая предложила коррупционным путем "отмазать" Аблова от допроса – вызвать к себе", – поделился Бутусов.

Далее прокурор, предварительно согласовав удобную дату, официально вызвала судью повесткой на допрос. "Вас с пристрастием допрашивать или как?" – прозвучало на записи.

Записи разговоров Яровой и Аблова Facebook Юрия Бутусова

Записи разговоров Яровой и Аблова Facebook Юрия Бутусова

Записи разговоров Яровой и Аблова Facebook Юрия Бутусова

Ольга Яровая – руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+", начальник 5-го отдела САП. В том случае, если КДКП сочтет жалобу Холодницкого обоснованной, ей светит уголовная ответственность.

Яровая угодила в скандал с Абловым

Как писал OBOZREVATEL:

26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в здании ОАСК обыски в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

В ходе следственных действий задокументировали признаки преступлений, которые составляют угрозы национальной безопасности , в том числе, влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Как выяснилось, Вовк организовал целую схему, чтобы избежать профоценивания в ВККС.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

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