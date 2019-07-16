Вас предупреждали: на Донбассе начал сбываться катастрофический сценарий. Фото

Самый большой торговый центр оккупированного Донецка "Северный" затопили шахтные грунтовые воды.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ДНР". Отметим, здание ТЦ и одновременно бизнес-центра находится в Киевском районе города. Оно является вторым по величине во всем Донецке.

"15.07.2019 под нефункционирующим бизнес-центром "Северный", нефункционирующий торговый центр "Северный" и подземный автопаркинг жилищно-торгового комплекса "Киевский" – подтопление грунтовыми водами", – говорится в сообщении "МЧС" псевдореспублики.

ТЦ "Северный" Соцсети

Известно, что общая площадь подтопленных помещений (нижние этажи здания) составляет 4500 кв. метров, а объем подтопления – 3200 кв. метров. Уровень воды достигает 1,2 метра.

В "ДНР" отчитались, что откачивают воду с помощью четырех мотопомп.

ТЦ "Северный" Соцсети

ТЦ "Северный" Соцсети

ТЦ "Северный" Соцсети

"Как и предупреждали раньше, варварское затопление шахт рано или поздно должно было привести к подобным последствиям", – высказался об инциденте блогер Денис Казанский.

Так, ранее эксперты заявляли, что массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой, когда токсичные воды начнут поднимаются на землю.

Экологи забили тревогу по поводу "отравленной воды" на оккупированном Донбассе еще в 2018 году. По некоторым данным, 70% источников питьевой воды на территории ОРДЛО уже непригодны для использования.

Напомним, Бизнес-центр "Северный" ранее принадлежал и был построен группой "МАКО" Александра Януковича – сына беглого президента Украины Виктора Януковича.

ТЦ "Северный" Соцсети

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали состояние жилых домов в "ДНР". В оккупированном Дебальцево из межпанельных швов в высотках падают камни и куски бетона, так как боевики не занимаются ремонтом зданий.

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