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23 апреля • обновлено в 13:34
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Вандал из "ЛНР" помочился на вечный огонь и стал "украинцем" в росСМИ

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Российские пропагандистские СМИ развернули целую кампанию по дискредитации украинцев. Это произошло из-за того, что вандал из террористической "ЛНР" помочился на вечный огонь в Подольске Московской области.

В своих публикациях об этом случае рупоры Кремля лишь бегло упомянули, что хулиган приехал с временно подконтрольных российским оккупантам территорий. В заголовке же все они указали, что акт осквернения совершил "украинец". Об этом инциденте написал в своем блоге украинский журналист Денис Казанский.

Как рассказывает он, вандала на месте правонарушения поймали очевидцы и, прежде чем передать полиции, принялись бить и унижать на камеру. Именно в ходе экзекуции тот признался, что является жителем неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Сайт Дениса Казанского

Сразу после этого новость о самосуде над нарушителем стала хитом ведущих российских СМИ. Ее опубликовали "Лайфньюз", "Комсомольская правда", "Рамблер".

"И, как вы уже догадались, у них приезжий из "ЛНР" в один миг стал украинцем. Именно так вандала назвали во всех заголовках. Лишь в тексте новости как бы между делом упоминалось, что хулиган из "ЛНР". Даже сайт "Антифашист", который поддерживает "Л/ДНР", назвал приезжего из "ЛНР" украинцем. Э-э-э, погодите, а как же "Украины больше нет", "украинцы – выдуманная нация" и "страна 404"?" – с сарказмом отметил Казанский.

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Сайт Дениса Казанского

"Русский народ Донбасса", "независимая народная республика" сразу куда-то подевались, и житель ОРДЛО, как только это стало нужно российским пропагандистам, тут же был объявлен украинцем. Надо понимать, для подогрева у россиян братских чувств к украинскому народу. Когда нужно что-нибудь захватить или ограбить, жители Донбасса становятся для россиян русскими. А когда того требуют обстоятельства – сойдут и за украинцев", – добавил журналист.

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Публикации пропагандистов РФ о вандале из "ЛНР"

Сайт Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский рассказал, как Россия выдала Казахстану террориста Евгения Щербака, который воевал против Украины в составе батальона "Спарта" ликвидированного боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
Тег
Новости ЛНР
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Комментарии
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Россия начинает слив, причём жёстко, дискредитируя LNR в глазах и мира, и главное, в глазах жителей РФ. Неужели нельзя хоть раз по-людски сделать, без этих разборок ?
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1982 Далимир
1982 Далимир
Типичный "либерал".бггг
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hunt andres
hunt andres
Ну а кем он должен быть, родившись в 2001 г на украине?:-))) У вас вон, и Королев с Булгаковым украинцы. Чем этот луганчанин хуже?:-)))))))))))))))))))))
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