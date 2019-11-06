Главная Новости
6 ноября • обновлено в 13:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Вам платеж. Подтверждаете?" На ОLX разоблачили новую аферу

3.9т Читать материал на украинском

У мошенников появился новый вид "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX в Украине.

Аферистскую схему разоблачила жительница Ивано-Франковска Наталья Каблюк, поделившись своей историей на Facebook. По ее словам, лжепокупатели предлагают оплатить дорогую покупку заранее.

"Позвонил мужичок, попросил прислать автокресло его "племяннице" и заплатить только за доставку, а он всю сумму (4500 грн) сбросит мне на карточку", – написала девушка.

"Сотрудница" банка попросила назвать CVV

"Сотрудница" банка попросила назвать CVV

antikor.com.ua

Когда она задала вопрос, не страшно ли покупателю присылать столько денег без товара, то ей ответили, что аккаунт на OLX привязан к ее страницы Facebook. Но, как отметила Наталья, это не соответствует действительности – на сайте объявлений только ее фото.

Новости
"Продам карту, дорого": как мошенники зарабатывают на счетах украинцев

У девушки возникли серьезные подозрения относительно добропорядочности пользователя сайта, который якобы хотел приобрести у нее автокресло для ребенка, поэтому она приняла меры предосторожности.

"Я понимала, что это развод, пробила его номер через Get Contact +380 (67) 977 83 89, и он был подписан как Ростислав, хотя представился Владимиром, и стало понятно, что это мошенники", – отметила она.

Перед тем, как сбросить "покупателю" номер карточки, Наталья заблокировала интернет-платежи. Через час получила звонок якобы от "менеджера Приватбанка по обслуживанию клиентов".

"Здесь вам платеж в размере 4500 грн. Подтверждаете?" – был вопрос. После этого последовало просьба назвать CVV карты.

В публикации Наталья указала также номер мошенников, которые представились работниками банка: +380 (91) 933 10 67.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась информация о новой схеме мошенничества с помощью СМС о зачислении на счет денег.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
мошенники афера OLX
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
13
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Геращенко Віктор
Геращенко Віктор
Ця шахрайська схема вивуджування СVV коду існує вже, мабуть, більше 2-3 років.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения