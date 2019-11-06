"Вам платеж. Подтверждаете?" На ОLX разоблачили новую аферу

У мошенников появился новый вид "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX в Украине.

Аферистскую схему разоблачила жительница Ивано-Франковска Наталья Каблюк, поделившись своей историей на Facebook. По ее словам, лжепокупатели предлагают оплатить дорогую покупку заранее.

"Позвонил мужичок, попросил прислать автокресло его "племяннице" и заплатить только за доставку, а он всю сумму (4500 грн) сбросит мне на карточку", – написала девушка.

"Сотрудница" банка попросила назвать CVV antikor.com.ua

Когда она задала вопрос, не страшно ли покупателю присылать столько денег без товара, то ей ответили, что аккаунт на OLX привязан к ее страницы Facebook. Но, как отметила Наталья, это не соответствует действительности – на сайте объявлений только ее фото.

У девушки возникли серьезные подозрения относительно добропорядочности пользователя сайта, который якобы хотел приобрести у нее автокресло для ребенка, поэтому она приняла меры предосторожности.

"Я понимала, что это развод, пробила его номер через Get Contact +380 (67) 977 83 89, и он был подписан как Ростислав, хотя представился Владимиром, и стало понятно, что это мошенники", – отметила она.

Перед тем, как сбросить "покупателю" номер карточки, Наталья заблокировала интернет-платежи. Через час получила звонок якобы от "менеджера Приватбанка по обслуживанию клиентов".

"Здесь вам платеж в размере 4500 грн. Подтверждаете?" – был вопрос. После этого последовало просьба назвать CVV карты.

В публикации Наталья указала также номер мошенников, которые представились работниками банка: +380 (91) 933 10 67.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась информация о новой схеме мошенничества с помощью СМС о зачислении на счет денег.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!