"Горит Рыжий лес": появились фото пугающего пожара в Чернобыле

Пользователи соцсети опубликовали фотографии пожара в 30-километровой в зоне отчуждения.

На снимках видны клубы рыжего дыма, которые поднимаются вверх на десятки метров. Также видно, что дымом охвачена часть территории Чернобыльской атомной электростанции.

Соответствующие фото опубликовала в Facebook Наталка Левина. "Прямо сейчас. Я в Чернобыле, горит Рыжий лес", написала она.

Facebook Наталки Левиной

Также она добавила, что выходить из автобуса и измерять уровень радиации не стала "Валим отсюда", - добавила она.

Facebook Наталки Левиной

Facebook Наталки Левиной

Видео онлайн камеры

Facebook Наталки Левиной

Facebook Наталки Левиной

ГСЧС Украины

Ранее сообщалось что недалеко от Рыжего леса горит трава на площади около 10 га.