ВАКС закрыл одно из уголовных производств по Омеляну

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл одно из уголовных производств в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. В частности, о декларировании им недостоверной информации.

О информирует пресс-служба суда. Сам экс-чиновник на своей странице в Facebook отметил, что от такого решения статистически ничего не меняется, ведь он продолжает быть "единственным министром, производство которого рассматривается ВАКС".

"Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", – говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что производство в отношении Омеляна поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019. В обвинительном акте, в частности, говорилось о том, что он подал декларации за 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3034 532,16 грн и 8024 419,10 грн соответственно.

Вместе с тем сроки давности по первому факту предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019-го, а по второму – 30 марта 2020 года. После этого специалисты ВАКС "дважды разъясняли" бывшему чиновнику право на освобождение от уголовной ответственности, однако он настаивал на продолжении судебного разбирательства.

"И только 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством... Всего за время рассмотрения уголовного производства судом было назначено 25 судебных заседаний, проведено исследование документов и заключений экспертиз, которые совокупно насчитывали 29 томов, осмотрены с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и 2 эксперта", – проинформировали в ВАКС.

Экс-министр в Facebook отметил, мол, оба производства не содержат коррупционных действий, у них "нет его личной выгоды, а только политика". По его словам, накануне во время судебного заседания он действительно обратился с просьбой в суд закрыть первое производство в связи с завершением сроков, "не признавая своей вины".

"Статистически ничего не меняется, я продолжаю быть единственным министром, производство которого рассматривается ВАКС. И одним из очень немногих бывших министров, который активно критикует нынешнюю власть за откровенный идиотизм, который эта власть плодит... Мои впечатления от судебного процесса – положительные, если так можно передать эмоции, когда против тебя открывают производство по политическому заказу. Стороны вели себя корректно, судьи – объективно. Надеюсь, ВАКС сохранит реноме первого настоящего суда Украины", – прокомментировал решение Омелян.

Сообщение пресс-службы ВАКС (Facebook Высший антикоррупционный суд)

Пост Омеляна (Facebook Volodymyr Omelyan)

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало документы с материалов следствия по делу о незаконных действиях бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллиона гривен.

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