ВАКС закрыл громкие дела против чиновников, судей и депутатов: названа причина

Высший антикоррупционный суд Украины не успел рассмотреть девять уголовных производства, которые были закрыты.

Еще одно производство было закрыто, потому что обвиняемый раскаялся, пишет "Слово и дело".

Речь идет о расследовании декларирования недостоверных сведений, срок привлечения за которое составляет три года. Большинство дел включали также другую квалификацию – незаконное обогащение (срок давности 10 лет), однако Конституционный суд признал статью об этом неконституционной и дела были закрыты.

Отмечается, что бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну было сообщено о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Эпизод об обогащении закрыли, а срок давности за недостоверное декларирование истек еще 31 марта. Но дело пока не закрыли.

Бывшему председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении по двум статьям – незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Эпизод об обогащении закрыли, а сроки расследования о декларировании недостоверной информации закончились в конце марта 2020 года. Дело закрыли 26 мая.

Расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова так же расследовали по двум статьям: незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Однако следствие сообщило ему о подозрении уже после решения КСУ о неконституционности статьи и потому Труханова подозревали только в недостоверном декларировании. Срок давности по его делу тоже закончился 31 марта 2020 года, но сторона защиты не захотела просить о закрытии дела по этой статье. Вероятно, они хотят закрытия производства по другой причине – отсутствие состава преступления.

При этом Труханову уже успели вручить новое подозрение о недостоверной информации в декларации за 2017 год. В ней срок давности истекает в марте 2021 года. Поэтому этот эпизод могут успеть присоединить к тому, который уже слушается в суде.

По такой же причине о сроках давности дела были закрыты против бывшего председателя и члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, бывших судей Ирины Попович, Евгения Самойленко и Олег Голяшкин, экс-главы Государственной экологической инспекции Андрей Заика и экс-депутата Полтавского областного совета Юрий Лебедина.

Единственное дело, которое отличается от вышеуказанных, касается бывшего заместителя министра экологии и природопользования Виктора Вакараша. Его производство закрыли в связи с деятельным раскаянием. Однако срок давности в части дела истек еще в октябре 2019 года, а в другой части истекал в марте 2020 года.

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