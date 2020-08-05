ВАКС закрыл громкие дела против чиновников, судей и депутатов: названа причина
ВАКС не успел рассмотреть 10 дел. Фото lexinform.com.ua.
Высший антикоррупционный суд Украины не успел рассмотреть девять уголовных производства, которые были закрыты.
Еще одно производство было закрыто, потому что обвиняемый раскаялся, пишет "Слово и дело".
Речь идет о расследовании декларирования недостоверных сведений, срок привлечения за которое составляет три года. Большинство дел включали также другую квалификацию – незаконное обогащение (срок давности 10 лет), однако Конституционный суд признал статью об этом неконституционной и дела были закрыты.
Отмечается, что бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну было сообщено о подозрении в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Эпизод об обогащении закрыли, а срок давности за недостоверное декларирование истек еще 31 марта. Но дело пока не закрыли.
Бывшему председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении по двум статьям – незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Эпизод об обогащении закрыли, а сроки расследования о декларировании недостоверной информации закончились в конце марта 2020 года. Дело закрыли 26 мая.
Расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова так же расследовали по двум статьям: незаконное обогащение и недостоверное декларирование. Однако следствие сообщило ему о подозрении уже после решения КСУ о неконституционности статьи и потому Труханова подозревали только в недостоверном декларировании. Срок давности по его делу тоже закончился 31 марта 2020 года, но сторона защиты не захотела просить о закрытии дела по этой статье. Вероятно, они хотят закрытия производства по другой причине – отсутствие состава преступления.
При этом Труханову уже успели вручить новое подозрение о недостоверной информации в декларации за 2017 год. В ней срок давности истекает в марте 2021 года. Поэтому этот эпизод могут успеть присоединить к тому, который уже слушается в суде.
По такой же причине о сроках давности дела были закрыты против бывшего председателя и члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, бывших судей Ирины Попович, Евгения Самойленко и Олег Голяшкин, экс-главы Государственной экологической инспекции Андрей Заика и экс-депутата Полтавского областного совета Юрий Лебедина.
Единственное дело, которое отличается от вышеуказанных, касается бывшего заместителя министра экологии и природопользования Виктора Вакараша. Его производство закрыли в связи с деятельным раскаянием. Однако срок давности в части дела истек еще в октябре 2019 года, а в другой части истекал в марте 2020 года.
Дела, которые ВАКС не успел рассмотреть
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ обвинили ВАКС в сокрытии информации о вспышке коронавируса среди сотрудников суда.