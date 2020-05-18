ВАКС отменил заочный арест скандального министра Януковича
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Вероятно, речь идет об Александре Клименко, который работал в правительстве Николая Азарова во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.
О скандальном шаге сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, пишет "Радио Свобода". По данным СМИ, она не назвала конкретной фамилии, впрочем говорится якобы именно о Клименко.
По словам Чемерис, решение приняла Апелляционная палата ВАКС. Его причину представительница суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, сейчас объявлена только резолютивная часть.
Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже. В Офисе генпрокурора решение ВАКС пока пока не комментировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января 2018 года сотрудники АРМА, выполняя постановление Печерского суда, пытались принять в управление квартиру Клименко.
3 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активами осуществлять любые действия в отношении арестованного имущества бывшего министра доходов и сборов.
Напомним, дело так называемых "вертолетных налоговиков" времен экс-президента Украины Виктора Януковича было передано в суд в марте 2019 года. Одним из руководителей схемы, вероятно, был Клименко.