ВАКС отменил заочный арест скандального министра Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Вероятно, речь идет об Александре Клименко, который работал в правительстве Николая Азарова во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

О скандальном шаге сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, пишет "Радио Свобода". По данным СМИ, она не назвала конкретной фамилии, впрочем говорится якобы именно о Клименко.

Александр Клименко oleksandr-klymenko.com

По словам Чемерис, решение приняла Апелляционная палата ВАКС. Его причину представительница суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, сейчас объявлена только резолютивная часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже. В Офисе генпрокурора решение ВАКС пока пока не комментировали.

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