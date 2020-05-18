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18 мая • обновлено в 20:51
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ВАКС отменил заочный арест скандального министра Януковича

  • По данным прокуратуры, Клименко в 2012-2013 годах завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

  • 19 августа 2019-го Печерский районный суд Киева заочно взял Клименко под стражу.

  • 2 сентября Печерский суд отменил арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", фигурирующей в деле Клименко.

  • Имущество арестовали в июле 2019 и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Вероятно речь идет об Александре Клименко, который работал в правительстве Николая Азарова во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

О скандальном шаге сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, ппише "Радио Свобода". По данным СМИ, она не назвала конкретной фамилии, впрочем говорится якобы именно о Клименко.

Александр Клименко

Александр Клименко

oleksandr-klymenko.com

По словам Чемерис, решение приняла Апелляционная палата ВАКС. Его причину представительница суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, сейчас объявлена только резолютивная часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже. В Офисе генпрокурора решение ВАКС пока пока не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Виктор Янукович Николай Азаров Александр Клименко
Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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