ВАКС отменил заочный арест скандального министра Януковича

Имущество арестовали в июле 2019 и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

2 сентября Печерский суд отменил арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", фигурирующей в деле Клименко.

По данным прокуратуры, Клименко в 2012-2013 годах завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Вероятно речь идет об Александре Клименко, который работал в правительстве Николая Азарова во времена беглого экс-президента Виктора Януковича.

О скандальном шаге сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, ппише "Радио Свобода". По данным СМИ, она не назвала конкретной фамилии, впрочем говорится якобы именно о Клименко.

Александр Клименко oleksandr-klymenko.com

По словам Чемерис, решение приняла Апелляционная палата ВАКС. Его причину представительница суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, сейчас объявлена только резолютивная часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже. В Офисе генпрокурора решение ВАКС пока пока не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 января 2018 года сотрудники АРМА, выполняя постановление Печерского суда, пытались принять в управление квартиру Клименко.

3 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активами осуществлять любые действия в отношении арестованного имущества бывшего министра доходов и сборов.

Напомним, дело так называемых "вертолетных налоговиков" времен экс-президента Украины Виктора Януковича было передано в суд в марте 2019 года. Одним из руководителей схемы, вероятно, был Клименко.

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