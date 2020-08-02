Вагнеровцы по примеру дела Скрипалей заявили, что "летели посмотреть на собор"
Часть задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера утверждают, что направлялись в Турцию смотреть на стамбульский собор Святой Софии.
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", об этом 1 августа на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.
"Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны", – рассказал он.
По словам Носкевича, что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну.
"Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", – подчеркнул глава Следкома.
Отметим, что эти показания перекликаются с другим провалом Кремля, когда отравители бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании заявили, что приехали в страну посмотреть на шпиль Солсберийского собора.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов и Александр Петров заявили, что ездили в Солсбери "с туристическими целями" и якобы пробыли там не более получаса-часа.
По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором. "Собор очень красивый", – сказал он.
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.