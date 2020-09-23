СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде. Документ
Служба безопасности Украины прямо перед задержанием российских "вагнеровцев" в Беларуси собирала по ним доказательства и официально подтвердила это в суде.
Об этом 23 сентября заявила "Украинская правда", ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые оказались в распоряжении издания. Сообщается, что украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля, но ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.
В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать арест. В одном из них содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед их задержанием в Минске.
Документ касается уроженца российского поселка Ильинка, у которого есть сын 2007 года рождения. Журналисты указали, что такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов. Напомним, ранее он признался в участии в боевых действиях на Донбассе.
В решении говорится, что подозрение наемнику объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали.
В суде СБУ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.
Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 и 21.07.2020. В них говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".
Среди доказательств есть также протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020, а также протокол осмотра от 25.07.2020. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие Харитонова в войне на Донбассе на стороне боевиков.
Среди доказательств значится и протокол осмотра страниц подозреваемого в соцсетях. Его дата не указана.
Журналисты также показали "Протокол снятия информации с электронных информационных систем" (24.07.2020), на который официально ссылалась СБУ в суде (чтобы посмотреть, поскролльте страницу вниз).
В документе фигурирует имя следователя СБУ, который упоминается в публичном судебном решении. На документе поставлена печать Департамента контрразведки СБУ и гриф "секретно" (впоследствии текст был рассекречен).
В протоколе говорится, что следователь Службы безопасности снял информацию по электронной ящика "info@office-rosneft.org", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".
Сотрудник СБУ сделал это, опираясь на поручения от 20 июля и постановление суда от 17 июля.
Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты "info@office-rosneft.org". Сами "вагнеровцы" утверждали, что их куратор представлялся "Сергеем Петровичем".
О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов считает, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ публично называли фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК. Ведомство указывало на то, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.