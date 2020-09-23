СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде. Документ

Служба безопасности Украины прямо перед задержанием российских "вагнеровцев" в Беларуси собирала по ним доказательства и официально подтвердила это в суде.

Об этом 23 сентября заявила "Украинская правда", ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые оказались в распоряжении издания. Сообщается, что украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля, но ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать арест. В одном из них содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед их задержанием в Минске.

Документ касается уроженца российского поселка Ильинка, у которого есть сын 2007 года рождения. Журналисты указали, что такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов. Напомним, ранее он признался в участии в боевых действиях на Донбассе.

В решении говорится, что подозрение наемнику объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В суде СБУ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 и 21.07.2020. В них говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

Среди доказательств есть также протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020, а также протокол осмотра от 25.07.2020. Последний документ, по утверждению СБУ, подтверждает участие Харитонова в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Среди доказательств значится и протокол осмотра страниц подозреваемого в соцсетях. Его дата не указана.

Журналисты также показали "Протокол снятия информации с электронных информационных систем" (24.07.2020), на который официально ссылалась СБУ в суде (чтобы посмотреть, поскролльте страницу вниз).

В документе фигурирует имя следователя СБУ, который упоминается в публичном судебном решении. На документе поставлена печать Департамента контрразведки СБУ и гриф "секретно" (впоследствии текст был рассекречен).

В протоколе говорится, что следователь Службы безопасности снял информацию по электронной ящика "info@office-rosneft.org", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".

Сотрудник СБУ сделал это, опираясь на поручения от 20 июля и постановление суда от 17 июля.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты "info@office-rosneft.org". Сами "вагнеровцы" утверждали, что их куратор представлялся "Сергеем Петровичем".

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в нашем материале.

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