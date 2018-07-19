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"Вагнер" летит на Донбасс: в сети появилось разоблачительное трофейное видео

3.7тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, снятое зимой 2015 - 2015 гг., на котором видно, как бойцы ЧВК "Вагнера" едут в направлении Дебальцево на Донетчине, чтобы принять участие в боях.

Видео были взяты с флеш-диска, захваченного украинскими военными в качестве "трофея". При этом первоначальный владелец записи неизвестен. Анализ кадров публикует Вellingcat.

Так, ролик состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

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Сравнение знака и дерева на видео "Вагнера" с недавней записью видеорегистратора и панорамами "Яндекса" с того же места показало некоторое сходство.

Далее на ночном видео наемники "Вагнера" проезжают мимо модифицированного бронеавтомобиля "Выстрел", который используется исключительно российскими пограничниками. Машина имеет бортовой номер 211. Она была неоднократно сфотографирована в Украине во время боев за Дебальцево.

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В итоге, наемники "Вагнера" прибывают на место, где находится большое количество тяжелой техники, в том числе большегрузные грузовики "КамАЗ" и тягачи "МТ-ЛБ" с установленными на них зенитными орудиями.

На последних кадрах наемники "Вагнера" запечатлены в бою, где их поддерживают "Выстрелы" из колонны под номерами 221, 223 и 232.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что штурм Дебальцево в январе — феврале 2015 года на Донетчине происходил при активном участии ЧВК "Вагнер". Эти бои якобы стали "военным крещением" для частных наемников из России.

Читайте все новости по теме "Бои за Углегорск и Дебальцево" на Обозревателе.

Темы
Бои за Углегорск и ДебальцевоРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Объект
ЧВК Вагнер
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Я как видео посмотрел- понял, это именно наёмники именно ЧВК Вагнера, сразу видно
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Графский Степан
Графский Степан
Хорошо они тогда хохложопым скотам вставили))) Эти проститутки сразу Минск 2 подписали. Теперь , после 2014-го с хохложопым быдлом только так надо поступать. Ох как правы были поляки!)) А мы сомневались)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Графский Степан, ох и кто кому тогда вставил - ещё большой вопрос.) Кацапомордых хорошо приложили тогда. А после того уже ватодегенераты сдулись окончательно. Или есть какие-то ватные победы о которых вата скромно умалчивает?)
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