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На Донбассе прекратились вражеские обстрелы: что известно

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 23 октября оккупанты не открывали огонь по украинским позициям.

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны полковник Максим Праута. Он уточнил, что ситуация в зоне боевых действий остается контролированной.

"С начала суток до 11-и часов враг воздержался от огневых провокаций. Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация вполне контролирована украинскими подразделениями", — отметили в пресс-центре.

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Также сообщается, что российские оккупационные силы обвинили командиров двух подразделений вооруженных сил РФ в растрате арсенала.

"У них обнаружили многочисленные факты разворовывания стрелкового оружия и боеприпасов, топлива и ремонтных комплектов", — уточнил полковник Праута.

Оккупационных военных заставили за свой счет возмещать убытки, что повлекло бунт среди них.

На Донбассе прекратились вражеские обстрелы: что известно

Как писал OBOZREVATEL, в октября украинские защитники уничтожили более 10 боевиков "ЛНР" и "ДНР". Сами оккупанты количество официальных потерь уменьшают вдвое.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля. Ну вот нахера? Все ж нормально было. Нахера эту инспекцю затеяли? Все равно будет другая лазейка..
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украиская армия славно пердолит росийскую армию на Донбассе!Война до полной победы!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кожедуб Руслан, так пердолит что хахлы не знают что делать со своими обосраными шаровроми
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