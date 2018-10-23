На Донбассе прекратились вражеские обстрелы: что известно

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 23 октября оккупанты не открывали огонь по украинским позициям.

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны полковник Максим Праута. Он уточнил, что ситуация в зоне боевых действий остается контролированной.

"С начала суток до 11-и часов враг воздержался от огневых провокаций. Потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация вполне контролирована украинскими подразделениями", — отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что российские оккупационные силы обвинили командиров двух подразделений вооруженных сил РФ в растрате арсенала.

"У них обнаружили многочисленные факты разворовывания стрелкового оружия и боеприпасов, топлива и ремонтных комплектов", — уточнил полковник Праута.

Оккупационных военных заставили за свой счет возмещать убытки, что повлекло бунт среди них.

Как писал OBOZREVATEL, в октября украинские защитники уничтожили более 10 боевиков "ЛНР" и "ДНР". Сами оккупанты количество официальных потерь уменьшают вдвое.