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12 декабря • обновлено в 18:52
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Остались жена и ребенок: в зоне ООС убили украинского воина

1.4т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 11 декабря, погиб 26-летний военный Андрей Дзюба.

Он был родом из Старой Синявы Хмельницкой области, передает ye.ua.

"Боец служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроицкого Донецкой области. У Андрея осталась жена и дочь, которой нет еще года", – рассказала координатор центра помощи участникам АТО в области Наталья Дзекар.

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Погиб воин ВСУ

Погиб воин ВСУ

РБК-Украина

Информации о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, пока нет.

Андрей Дзюба

Андрей Дзюба

ye.ua

Как писал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
фотографии Новости Донбасса Вооруженные силы Украины
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сидел бы щас в своей Старой Синяве, кормил бы ребёнка грудью...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшного скота 10-200 31-300
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Чудак на букву м лучше дома с семьёй сидел. нет же поперся убивать.
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