Остались жена и ребенок: в зоне ООС убили украинского воина

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 11 декабря, погиб 26-летний военный Андрей Дзюба.

Он был родом из Старой Синявы Хмельницкой области, передает ye.ua.

"Боец служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроицкого Донецкой области. У Андрея осталась жена и дочь, которой нет еще года", – рассказала координатор центра помощи участникам АТО в области Наталья Дзекар.

Погиб воин ВСУ РБК-Украина

Информации о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, пока нет.

Андрей Дзюба ye.ua

Как писал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал