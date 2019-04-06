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В зоне ООС рассекретили огромный склад террористов "ЛНР" с боеприпасами. Фото

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Контрразведка СБУ и саперы подразделения оперативно-тактической группировки "Север" нашли огромный склад с боеприпасами, который обустроили террористы "ЛНР".

Он находился на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В тайнике было обнаружено и изъято 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм (из них семь — с взрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 штук.

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"Совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов. Двигаемся дальше! Вместе победим! Слава Украине!" — говорится в сообщении.

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Боеприпасы террористов

Боеприпасы террористов

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне боевых действий на Донбассе была замечена военная техника российских оккупантов. Они разместили ее вблизи населенного пункта Южная Ломуватка. Фотодоказательства присутствия России на Донбассе опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Речь идет об АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2".

Также наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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