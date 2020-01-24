Главная Новости
24 января • обновлено в 19:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война за независимость Украины: террористы ранили бойца ВСУ

531
Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 24 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом проинформировала пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что позиции ВСУ обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Новости
Украина понесла огромные потери: как прошла неделя в ООС

Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе

Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе

5 канал

Пять обстрелов по позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • неподалеку Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета;

  • два раза рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета (3 выстрела), а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Опытное – 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Карта ООС

Карта ООС

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Новолуганского – со станкового противотанкового гранатомета (4 выстрела) и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды вблизи населенного пункта Луганское – с миномета калибра 82 мм (2 мины), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с н.п. Орехово – со 120-мм миномета (9 мин).

На участках разведения №1, №2 и №3 обстановка стабильная.

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 23 января. Тогда вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ЛНР Новости ДНР ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Очень печально! ...... Что одного и только ранили!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги