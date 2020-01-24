Война за независимость Украины: террористы ранили бойца ВСУ

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 24 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом проинформировала пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Уточняется, что позиции ВСУ обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе 5 канал

Пять обстрелов по позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета (3 выстрела), а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Опытное – 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Карта ООС

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новолуганского – со станкового противотанкового гранатомета (4 выстрела) и крупнокалиберного пулемета;

дважды вблизи населенного пункта Луганское – с миномета калибра 82 мм (2 мины), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с н.п. Орехово – со 120-мм миномета (9 мин).

На участках разведения №1, №2 и №3 обстановка стабильная.

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 23 января. Тогда вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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