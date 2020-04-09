В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов террористов "Л/ДНР" 9 апреля получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что террористы открыли огонь у населенного пункта Орехово.

Обстрелы проводились из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Один украинский защитник получил осколочное ранение, его состояние здоровья удовлетворительное.

Война на Донбассе ukrinform.ru

Кроме того, недалеко от населенного пункта Крымское было ранено еще одного воина ВСУ.

Противник применил вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья раненного военнослужащего – средней тяжести.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 9 апреля в Луганской области под вражескими обстрелами погиб военнослужащий ВСУ.

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