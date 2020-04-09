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10 апреля • обновлено в 00:23
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Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе: двое воинов ранены, оккупанты считают потери

1.2т
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В зоне ООС на Донбассе в результате обстрелов террористов "Л/ДНР" 9 апреля получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что террористы открыли огонь у населенного пункта Орехово.

Обстрелы проводились из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Один украинский защитник получил осколочное ранение, его состояние здоровья удовлетворительное.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ukrinform.ru

Кроме того, недалеко от населенного пункта Крымское было ранено еще одного воина ВСУ.

Противник применил вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья раненного военнослужащего – средней тяжести.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 9 апреля в Луганской области под вражескими обстрелами погиб военнослужащий ВСУ.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости ДНР Вооруженные силы Украины ООС Донбасс Новости Донбасса
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