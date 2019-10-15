Оккупанты пошли в атаку: за независимость Украины погибли двое героев ВСУ, один – ранен

Террористы "Л/ДНР" во вторник, 15 октября, десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В следствие работы снайпера два военнослужащих Объединенных сил погибли, еще один получил ранения. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе 24 канал

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Опытного по направлению Спартака – из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского по направлению Ужовки – со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Павлополя по направлению Украинского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика по направлению Верхнешироковского – из стрелкового оружия и СПГ;

у Авдеевки по направлению Спартака – из стрелкового оружия;

вблизи Марьинки по направлению н.п. Трудовская – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершено 3 обстрела по украинским позициям:

дважды у Золотого из направлений Первомайска и Золотого-5 – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как писал OBOZREVATEL, один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 14 октября.

В день визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую оккупанты обстреляли ВСУ из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!