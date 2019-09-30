Главная Новости
30 сентября • обновлено в 19:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В зоне ООС погибла 21-летняя защитница Украины из "Айдара"

28.9т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области от осколочных ранений погибла 21-летняя Анастасия Александровна Витовская.

Она была убита неподалеку города Зализне (ранее – Артемово) 27 сентября, сообщили в понедельник, 30 сентября, на странице в Facebook 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Около города Зализне от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская", – говорится в сообщении.

Анастасия Витовская

Анастасия Витовская

Официальная страница 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

Новости
А как же перемирие? На Донбассе террористы резко увеличили обстрелы сил ООС

Напомним, что по данным пресс-центра ООС, 27 сентября террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб еще один защитник Украины.

Зализне на карте

Зализне на карте

Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, убитым воином оказался старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Известно, что он участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
61
Комментарии
271
98
Смешно
16
Интересно
371
Печально
31
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Любят ВСУшные алкаши подрывной дело,
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже 32 ссаный ВСУшный херой ,что подох с начала месяца.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
По данным источников УП, у Витовской случайно взорвалась граната. \Укр сми\
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / мнения

ads pixel