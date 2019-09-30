В зоне ООС погибла 21-летняя защитница Украины из "Айдара"

В зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области от осколочных ранений погибла 21-летняя Анастасия Александровна Витовская.

Она была убита неподалеку города Зализне (ранее – Артемово) 27 сентября, сообщили в понедельник, 30 сентября, на странице в Facebook 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Около города Зализне от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская", – говорится в сообщении.

Анастасия Витовская Официальная страница 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

Напомним, что по данным пресс-центра ООС, 27 сентября террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб еще один защитник Украины.

Зализне на карте Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, убитым воином оказался старший лейтенант, военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Известно, что он участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах Вооруженных сил, а позже – Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

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