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18 октября • обновлено в 12:19
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В зоне ООС на Донбассе за сутки подорвались два военных

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Двое украинских военнослужащих пострадали в результате взрывов 17 октября в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Одно ранение было получено во время проведения инженерных работ, сообщили в Facebook представитель штаба ООС.

"В результате подрыва на неизвестном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный за прошлые сутки во время выполнения инженерных работ получил травму от взрыва", – уточнили в штабе.

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Офицер резерва ВСУ и блогер Мирослав Гай уточнил, что военный подорвался на противопехотной мине. Второй пострадал вследствие подрыва инженерного транспорта на фугасе в зоне разведения войск.

В зоне ООС на Донбассе за сутки подорвались два военных

Как писал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 17 октября.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нехай щастить... ой, нехUй шастать...
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