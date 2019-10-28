В Золотом обстреляли обезоруженных добровольцев, поскандаливших с Зеленским

На Донбассе в поселке Золотое террористы "Л/ДНР" обстреляли украинских добровольцев.

Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев в Facebook после беседы с экс-бойцом "Азова" Денисом Янтарем, который недавно поскандалил с президентом Владимиром Зеленским.

"В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - сообщил Муждабаев.

Сам Янтар в эфире заявил, что оккупанты применили стрелковое оружие. Однако никто из добровольцев не пострадал.

"Страшного обстрела не было. Он был более прицельный, по тем местам, где мы находимся. Оружия у нас на позиции нет, мы бы хотели себя обезопасить... Было чуть тревожно", - сказал представитель партии "Национальный корпус".

Позже он уточнил, что "пролетело несколько патронов" и заверил, что ничего серьезного не произошло. "Продолжим оставаться в Золотом", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Золотое Зеленский жестко пообщался с добровольцами, которые, как заявили в штабе ООС, находятся там нелегально и нарушают закон.

Президент требовал, чтобы они убрали с поселка свое оружие, поскольку этим они пугали местных жителей. В ответ бойцы заявили, что не послушают главнокомандующего и останутся в Золотом. Однако вскоре появилась информация, что оружие добровольцев все же вывезли с Золотого.

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