В жутком ДТП на Хмельниччине погиб ребенок и двое взрослых

В пятницу, 20 июля в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двоих взрослых и ребенка (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Трагедия произошла около 11:14 на автодороге М12 Стрый—Знаменка возле села Прибужское Хмельницкого района Хмельницкой области, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной аварии стало лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком, который двигался по встречному направлении. "В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок 2004 года рождения), и травмированы четыре человека (из них один ребенок 2006 года рождения)", — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области обнародовала более детальную информацию. По ее сведениям, две взрослых жертвы ДТП, 36-летний водитель Volkswagen, по вине которого и произошло столкновение, а также его 35-летняя жена, были родителями погибшего малыша.

"Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу. Водителя и двух пассажиров грузовика IVECO медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализировался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии", — отметили в полиции.

Жуткое ДТП на Хмельниччине ГУ НП в Хмельницкой области

Жуткое ДТП на Хмельниччине ГУ НП в Хмельницкой области

Жуткое ДТП на Хмельниччине ГУ НП в Хмельницкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 июля в Житомирской области возле села Глубочица столкнулись крупногабаритная фура с автобусом. В результате аварии погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Кроме того, в этот же день на Николаевщине произошло не менее жуткое ДТП с маршруткой, жертвами которого стали пять человек.