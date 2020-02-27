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27 февраля • обновлено в 14:09
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В Жмеринке у мэрии устроили жесткую массовую драку. Видео с места ЧП

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В Жмеринке Винницкой области в городском совете произошли массовые столкновения между активистами и правоохранителями, в результате которых пострадали несколько человек.

Отмечается, что полиция "связала" активистов в униформе "Нацдружин". Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time, публикуя кадры с места кровавого инцидента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Подписчики говорят, что прямо сейчас в Жмеринке в мэрии вот такое веселье", – говорится в сообщении.

В Жмеринке у мэрии устроили жесткую массовую драку

Так, у здания ведомства произошла драка с криками, там выбиты окна и двери.

Причины конфликта неизвестны, но отмечается, что таким образом протестующие хотели сорвать очередную сессию горсовета.

На обнародованных фото видно, что задержали активистов в брендированной одежде "Нацдружин".

"Урны вот еще красиво на видео летают... Представителей организации, которые участвовали в потасовке, достаточно "жестко отметелили" и задержали", – подчеркнули в Telegram-канале.

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

Telegram-канал Klymenko Time

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

zhmerynka.city

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

zhmerynka.city

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

Telegram-канал Klymenko Time

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

Telegram-канал Klymenko Time

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

Telegram-канал Klymenko Time

Пикет мэрии в Жмеринке

Пикет мэрии в Жмеринке

Telegram-канал Klymenko Time

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения. На опубликованных видео в сети показаны люди в балаклавах и группа в жилетках инициативной группы предпринимателей рынка.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
Украина Винница
Теги
Драка протест расследование
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а до какого возраста беруть ув авхтывыздо?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
А шо ви хочете? Ребята в Вашингтонском обкоме хорошо свое дело знают. Украину замазали майданом и кровью, воровством и ложью.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
В этой новине ГАРМОНИЯ
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