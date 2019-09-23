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23 сентября • обновлено в 08:38
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В Житомирской области грузовик влетел в автобус: 9 жертв, 10 пострадавших. Первые фото

2.9т Читать материал на украинском

В воскресенье вечером, 22 сентября, в селе Великий МолодьковНовоград-Волынского района Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса. Погибло 9 лиц, еще 10 травмировано.

Как сообщила пресс-служба полиции Житомирской области, ЧП случилось около 22:30 на 250 км автодороги Киев-Чоп (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Так, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги.

Дело в том, что в это время 66-летний мужчина, управлявший автобусом, остановился для замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

В результате на месте аварии погибли 9 человек, которые ехали маршруткой. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Новоград-Волынскую болбницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Новоград-Волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ужас... У вас, что нет ДПС?
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