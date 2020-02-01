Тело нашли возле остановки: в Житомире загадочно погиб молодой парень

На трассе под Житомиром в субботу, 1 февраля, был сбит насмерть 25-летний местный житель Владислав Лютик.

Инцидент произошел утром на трассе Житомир-Киев в селе Глубочица в 100 метрах от остановки в сторону города. Об этом "Журналу Житомира" сообщила тетя погибшего Юлия Хомич.

Родственники умершего парня занимаются поиском свидетелей и просят о помощи.

Владислав Лютик ЖЖ

"Тело было обнаружено между 7-9 утра. Водитель скрылся с места происшествия. Для выяснения всех деталей нужны свидетели. Прошу вас, если кто-нибудь что-то видел или проезжал мимо, сообщите любую информацию: 097 573 16 62 мама Оксана, 097 389 38 66 Юля", – призвала Хомич.

Брат погибшего Руслан Лютик на своей странице в Instagram добавил, что парня сбил Opel Insignia серого цвета.

"На этой машине должны быть серьезные повреждения. Удар был большой силы", – написал он.

Скриншот сторис Руслана Лютика

Скриншот сторис Руслана Лютика

Как писал OBOZREVATEL, судья Олевского районного суда Житомирской области Виктор Волощук, который пять лет назад сбил насмерть молодого мотоциклиста, ушел в отставку и теперь будет иметь пожизненное денежное содержание из госбюджета.

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