В Житомире задержали женщину, которая якобы похищала и удерживала детей, заманивая их подарками.

Об этом сообщил портал TIMES.ZT, ссылаясь на один из местных Telegram-каналов. Задержание в центре города в микрорайоне Богуния провели правоохранители Житомирского отделения полиции.

Свои действия женщина, как сказано в сообщении, пояснила тем, что "ей так сказал бог". Предварительно, злоумышленница является жительницей Житомира.

Портал пишет, что она якобы приглашала несовершеннолетних к себе домой, обещав подарить им дорогостоящий подарок. Согласившихся она закрывала в помещении и удерживала.

Подчеркнем: официального подтверждения случившегося от полиции нет.

Задержанная

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