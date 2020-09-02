В Житомире в первый день учебы погиб курсант военного института

В Житомире в первый же день нового учебного года, 1 сентября, погиб курсант Житомирского военного института имени Сергея Королева, который поступил в него только в этом году.

К трагедии привело неосторожное обращение с оружием. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", – говорится в сообщении.

Отмечается, что детальные причины и обстоятельства происшествия сейчас изучают представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а также Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

"Командование Житомирского военного института выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта", – добавили в учебном заведении.

Сообщение о смерти курсанта на сайте Житомирского военного института им. С. П. Королева

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля на Яворовском полигоне во Львовской области нашли мертвым курсанта Национальной академии сухопутных войск с огнестрельным ранением. Выяснилось, что накануне он поссорился с девушкой, а выстрел был произведен из автомата.