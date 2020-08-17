В Житомире СБУ задержала террориста "Исламского государства"

СБУ задержала участника "Исламского государства". СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство".
Об этом сообщили на сайте СБУ. Злоумышленник находится в международном розыске по линии Интерпола.
Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности.
В Житомире иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство". Он находился в международном розыске.
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