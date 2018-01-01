В Житомире опозорили стенд Небесной Сотни: фотофакт

В Житомире после новогодней ночи стенд Небесной Сотни был заставлен бутылками из-под алкоголя.

Об этом рассказала депутат местного горсовета Елена Галагуза на своей странице в Facebook.

Кроме того, возле памятного места валяется разбросанный мусор.

Как сообщал "Обозреватель", в столице Чехии Праге установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которой вместо игрушек были вывешены названия украинских городов, оккупированных террористами Донбасса.