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В Житомире опозорили стенд Небесной Сотни: фотофакт

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В Житомире после новогодней ночи стенд Небесной Сотни был заставлен бутылками из-под алкоголя.

Об этом рассказала депутат местного горсовета Елена Галагуза на своей странице в Facebook.

Кроме того, возле памятного места валяется разбросанный мусор.

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Как сообщал "Обозреватель", в столице Чехии Праге установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которой вместо игрушек были вывешены названия украинских городов, оккупированных террористами Донбасса.

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Тема
Небесная Сотня
Место
УкраинаЖитомир
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