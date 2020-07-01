В Житомире командир взвода связи погорел на взятке: обещал покрыть недостачу техники на $60 тысяч

Дарья Дурова Расследования 18:26, 1.07.2020

Командира взвода связи одной из воинских частей, дислоцированных в Житомирской области, поймали на взятке.

Предварительно, деньги военный требовал от командира другого взвода этой же части. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленник в обмен на деньги обещал не препятствовать коллеге в продвижении по службе и не выдавать его высшему руководству за якобы недостаток вверенного военного имущества – трех радиостанций стоимостью 20 000 долларов каждая.

Военный также согласился поставить свою подпись в обходном листе коллеги и в акте приема-передачи имущества.

В Житомире на взятке поймали командира взвода связи.
Источник: ssu.gov.ua

Подозреваемого задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на окраине Житомира после получения оговоренной суммы.

В рамках уголовного производства (по ч. 3 ст. 368 УК) решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

В Житомире на взятке поймали командира взвода связи.
Источник: ssu.gov.ua
В Житомире на взятке поймали командира взвода связи.
Источник: ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве Служба безопасности задержала бывшего банкира, который за $25 тысяч пытался продать должность начальника одного из управлений Национального банка.

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