На Днепропетровщине мать обвинили в издевательствах над 7-летней дочерью

В Желтых Водах Днепропетровской области 7-летнюю девочку с недостатками слуха и речи периодически избивала родная мать.

Об этом сообщили местные жители в Facebook-сообществе "ЖВ – на пульсі". Они заявили, что женщина издевается над девочкой, часто кричит и дергает ее.

Мама якобы угрожала дочери и избила ее в ночь на воскресенье, 6 сентября, сообщили в соцсети.

"Была вызвана полиция и написаны заявления. По словам свидетелей, мать и ее сожитель силой укладывали девочку спать, было слышно ненормативную лексику и угрозы в адрес ребенка о физической расправе, а впоследствии и сухие хрипы и кашель, что, вероятно, свидетельствует о том, что угрозы были приведены в действие. Ребенок с нарушениями слуха и речи, а, следовательно, не может даже позвать на помощь", – сообщили очевидцы.

Соседи женщины рассказали ТСН, что в тот день они заступились за ребенка, но мать напала на одного из свидетелей с палкой и избила его в подъезде.

"Я живу в этом доме уже два года и каждый день я слушаю эти крики ребенка, мат, угрозы физической расправой. В тот вечер я тоже слышала, как она кричала. Тогда эта женщина била своего ребенка в квартире, кто-то вступился за девочку, а ее иметь набросилась с кулаками. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители женщину забрали", – сообщила соседка.

По ее словам, каждый раз мать ребенка "забирают и потом отпускают, а издевательства продолжаются".

"Она каждый день на нее кричит, за каждую мелочь. В магазин послала ребенка что-то купить, и та потеряла дорогой деньги. Я видела, как мать прямо в магазине начала ее дергать и даже била. Какой-то мужчина не выдержал, вступился, сказал женщине, что еще раз такое увидит – убьет ее", – сказала женщина.

Она говорит, что мать девочки и ее сожитель выпивают. Других детей в семье нет, а сама девочка – поздний ребенок.

Как сообщили ТСН пресс служба Нацполиции Днепропетровской области, этим делом уже занимаются правоохранители.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из частных школ в Житомире 12-летнюю ученицу вывели из урока и оставили сидеть в вестибюле из-за задолженности по оплате обучения в карантин. Мама девочки утверждает, что обещала погасить задолженность в 1200 гривен, однако сотрудники школы высмеяли ребенка.

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