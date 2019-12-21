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21 декабря • обновлено в 22:59
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Продали земли на 4 млн грн: на известном украинском курорте разоблачили сговор депутатов

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В Одесской области объявили подозрения двум депутатам поселкового совета курортной Затоки, которых считают причастными к преступной схеме хищения земель.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в злоупотреблении служебным положением подозревают бывшего секретаря поссовета и бывшего председателю постоянной депутатской комиссии (оба были депутатами). По версии следствия, они в сговоре разработали преступную схему отчуждения рекреационных земель в первой линии от Черного моря, в Белгород-Днестровском районе.

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В Затоке разоблачили схему хищения земли

В Затоке разоблачили схему хищения земли

Предположительно, подозреваемые завладели 17 земельными участками общей площадью 1,5 га, которые впоследствии оформили на родных и близких людей. Эти противоправные действия они якобы совершили до расторжения договора аренды земли и используя документы на подставных лиц.

Стоимость земли, которую подозреваемые могли продать, согласно экспертизе составляет около 4 млн грн.

Прокуратура инициировала вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 10 млн грн каждому.

В Затоке разоблачили схему хищения земли

В Затоке разоблачили схему хищения земли

Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Затоке разоблачили схему хищения земли

В Затоке разоблачили схему хищения земли

Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Затоке разоблачили схему хищения земли

В Затоке разоблачили схему хищения земли

Пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Затоке разоблачили схему хищения земли

В Затоке разоблачили схему хищения земли

Пресс-служба прокуратуры Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве фигуранты хищения земли в Затоке избили журналиста Владимира Унжина, который расследовал их аферы.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Одесса
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