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В заповеднике Киевщины браконьеры жестоко поиздевались над животными: фото 18+

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В Вышгородском районе Киевской области, вблизи Лютезького заповедника браконьеры жестоко убили и выпотрошили косуль.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местных жителей, которые сделали соответствующие фото.

Жители отметили, что внутренности убитых животных браконьеры хладнокровно выбросили возле заправки, сразу на выходе из леса.

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Осторожно! Впечатлительным людям смотреть фото не рекомендуется!

В заповеднике Киевщины браконьеры жестоко поиздевались над животными: фото 18+

ТСН

В заповеднике Киевщины браконьеры жестоко поиздевались над животными: фото 18+

ТСН

В заповеднике Киевщины браконьеры жестоко поиздевались над животными: фото 18+

ТСН

В заповеднике Киевщины браконьеры жестоко поиздевались над животными: фото 18+

ТСН

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье туристы наткнулись на шокирующую находку, оставленную браконьерами на территории гослесфонда ГП "Раховское лесное опытное хозяйство".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
фотографииживодерживотные
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