В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно

Заместитель поселкового главы Акимовки Запорожской области Дмитрий Кириллов, который был убит 18 сентября, на своей должности занимался целым рядом гуманитарных направлений, а в прошлом имел бизнес.

На сайте Акимовского поселкового совета указано, что убитый был заместителем главы по вопросам деятельности исполнительных органов. В электронной декларации за 2018 год отмечено что Кириллов также отвечал за направление гуманитарной и социальной политики. До этого он был местным депутатом.

Согласно с его последней электронной декларацией, поданной в марте этого года, он был женат и имел двоих детей – сына Кирилла и дочку Екатерину. Все имущество записано на супругу Дмитрия, Алену.

Ей, согласно документу, принадлежит дом в Кирилловке Запорожской области площадью в 75,90 метров квадратных, три земельных участка в Кирилловке (2700 метров квадратных, 406 м квадратных и один без указания площади) и магазин в Запорожье площадью 260 м квадратных.

Также Алена Кириллова имеет автомобиль BMW X5 от 2015 года выпуска и хозяйственное сооружение в 8 квадратных метров, которое находится в Кирилловке. В более ранней деклараций от 2017 г. семья декларировала еще одну машину – Volkswagem Passat 2012 года выпуска.

До должности замглавы Кириллов победил на выборах в Акимовский горсовет по 18 избирательному округу. В информации о тогда еще депутате говорилось, что Дмитрий родился в 1977 году, получил высшее образование, жил в пгт Кирилловка и занимался предпринимательской деятельностью.

Именно из-за бизнеса, предположили очевидцы, и произошло убийство. Как пишут "Захід медіа", у Кириллова якобы могли быть недоброжелатели из-за торговых точек в Кирилловке.

На своей должности в поселковом совете Кириллов вел активную деятельность. На официальном сайте органа говорится, что убитый, кроме своих официальных обязанностей, был главой опекунского совета и занимался вопросами мало обеспеченного населения, а также возглавлял комиссию приемки готовности учебных заведений.

Дмитрий Кириллов yakymivska.gromada.org.ua

Кириллов на заседании опекунского совета yakymivska.gromada.org.ua

Дмитрий Кириллов во время возложения цветов на могилы защитников Украины yakymivska.gromada.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области нашли мертвым частного перевозчика, который с 30 на 31 августа без вести пропал вместе с личным авто Geely. Злоумышленники убили его, закопали тело и угнали машину, которую успели продать еще до задержания полицией.

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