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18 сентября • обновлено в 12:21
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В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно

1.7т Читать материал на украинском

Заместитель поселкового главы Акимовки Запорожской области Дмитрий Кириллов, который был убит 18 сентября, на своей должности занимался целым рядом гуманитарных направлений, а в прошлом имел бизнес.

На сайте Акимовского поселкового совета указано, что убитый был заместителем главы по вопросам деятельности исполнительных органов. В электронной декларации за 2018 год отмечено что Кириллов также отвечал за направление гуманитарной и социальной политики. До этого он был местным депутатом.

Согласно с его последней электронной декларацией, поданной в марте этого года, он был женат и имел двоих детей – сына Кирилла и дочку Екатерину. Все имущество записано на супругу Дмитрия, Алену.

Ей, согласно документу, принадлежит дом в Кирилловке Запорожской области площадью в 75,90 метров квадратных, три земельных участка в Кирилловке (2700 метров квадратных, 406 м квадратных и один без указания площади) и магазин в Запорожье площадью 260 м квадратных.

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Также Алена Кириллова имеет автомобиль BMW X5 от 2015 года выпуска и хозяйственное сооружение в 8 квадратных метров, которое находится в Кирилловке. В более ранней деклараций от 2017 г. семья декларировала еще одну машину – Volkswagem Passat 2012 года выпуска.

В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно
В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно
В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно

До должности замглавы Кириллов победил на выборах в Акимовский горсовет по 18 избирательному округу. В информации о тогда еще депутате говорилось, что Дмитрий родился в 1977 году, получил высшее образование, жил в пгт Кирилловка и занимался предпринимательской деятельностью.

В Запорожской области жестоко убили чиновника: что о нем известно

Именно из-за бизнеса, предположили очевидцы, и произошло убийство. Как пишут "Захід медіа", у Кириллова якобы могли быть недоброжелатели из-за торговых точек в Кирилловке.

На своей должности в поселковом совете Кириллов вел активную деятельность. На официальном сайте органа говорится, что убитый, кроме своих официальных обязанностей, был главой опекунского совета и занимался вопросами мало обеспеченного населения, а также возглавлял комиссию приемки готовности учебных заведений.

Дмитрий Кириллов

Дмитрий Кириллов

yakymivska.gromada.org.ua

Кириллов на заседании опекунского совета

Кириллов на заседании опекунского совета

yakymivska.gromada.org.ua

Дмитрий Кириллов во время возложения цветов на могилы защитников Украины

Дмитрий Кириллов во время возложения цветов на могилы защитников Украины

yakymivska.gromada.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожской области нашли мертвым частного перевозчика, который с 30 на 31 августа без вести пропал вместе с личным авто Geely. Злоумышленники убили его, закопали тело и угнали машину, которую успели продать еще до задержания полицией.

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Украина
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