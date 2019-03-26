В Запорожской области в полицейских бросили гранату: есть пострадавшие

В Запорожской области в г. Пологи мужчина вызвал экипаж полиции, а после их прибытия бросил в них гранату. Два правоохранителя получили контузию и осколочные ранения рук и ног.

ЧП произошло около 12 часов 26 марта, сообщили на странице МВД Украины в Facebook.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы они подошли, и просто посреди улицы бросает в них гранату", ‒ рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

В Запорожской области в полицию бросили гранату Facebook Князев Сергій

Ранения получили офицер Эдуард Лукьяненко и офицер Кирилл Михов. Невзирая на травмы, им удалось задержать нападавшего.

В Запорожской области в полицию бросили гранату Facebook Князев Сергій

Мотивы злоумышленника выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, в марте стало известно, что в Кривом Роге полиция скрывала факт нападения группы злоумышленников на сотрудников полиции охраны во время несения службы.

Речь идет об умышленном нанесении полицейским телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

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