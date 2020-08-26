В Запорожской области утонул 6-летний мальчик

В одном из сел Гуляйпольского района Запорожской области в пруду утонул 6-летний мальчик.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, вероятно, ребенок погиб в результате несчастного случая.

Сообщение о ЧП поступило к правоохранителям 25 августа около 12:00. Предварительно установлено, что мальчик во время прогулки упал в воду и утонул. Следов насильственной смерти не обнаружено.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство, с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Все детали трагедии устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Немировском районе Винницкой области 14-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с припаркованным на краю дороги грузовиком.